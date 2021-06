Já são 297 policiais, drones, helicóptero, cães e inteligência das policiais de GO, DF e Rodoviária Federal para pegar Lázaro. Nesta terça-feira, completa 2 semanas da sua fuga. Lázaro se tornou a máxima do muita espuma e pouco chopp. Menções com o nome de Lázaro é o mais comentado nas Redes Sociais e se tornou o tema mais falado do Brasil nos últimos dias.

Lázaro, em seu primeiro crime cometido ainda aos 18 para 19 anos (2007), almoçou antes de cometer o assassinato a duas pessoas na zona rural do interior da Bahia na cidade de Barra do Mendes. Depois desse crime, ele fugiu para Goiás e cometeu novos crimes, e em 2009 foi preso em Brasília. Após cinco anos preso por assassinato, estupro e latrocínio, Lázaro Barbosa conseguiu, via judicial, o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Voltou a praticar novos crimes no interior de Goiás onde matou uma família inteira. Em 2018, ele foi preso pela polícia de Goiás, mas em julho abriu um buraco no teto do presídio de Águas Lindas de Goiás e conseguiu fugir.

Em 2020, ele quase matou um idoso com golpes de machado depois de invadir uma chácara em Santo Antônio do Descoberto. Em abril de 2021, invadiu uma propriedade localizada em Sol Nascente e estuprou uma mulher em uma região de mata.

Já são 13 dias de caçada a Lázaro sem resultado. Ao todo estão envolvidos 298 policiais, helicóptero, drones, inteligência das policiais de Goiás, Distrito Federal e Federal e cães de guarda.

Lázaro está escondido numa vegetação denominada savana com 8 km entre Águas Lindas de Goiás e Cocalzinho.

É desesperador o medo das famílias da região chacarera de Cocalzinho que possui 258 propriedades.

Não tem qualidade a operação policial. Isso é fato. O desencontro de informações entre as polícias é um dos fatores da demora na prisão de Lázaro.

Até um caçador foi contratado. Ele é conhecido como Babaçu que se diz bom maratonista e pediu roupa do Exército, arma e dinheiro para encontrar Lázaro Barbosa e garante que conseguirá.

Jorlene Costa que é moradora da região disse que o pânico é geral. Há pessoas acordadas há dias com medo de sua propriedade ser o próximo alvo de Lázaro.

Lázaro viveu como mateiro e criador de animais durante muito tempo. Portanto, ele tem conhecimento do terreno e do clima e, segundo as investigações, é um assassino frio e calculista.

Veja o Vídeo Abaixo: O serial killer – Lázaro Barbosa de Sousa mobiliza agentes da Polícia Federal, Civil, Militar e Rodoviárias de Goiás e do Distrito Federal em uma busca que dura mais de uma semana. O homem de 32 anos de idade é dono de uma extensa ficha criminal e voltou a chamar a atenção das autoridades após se tornar o principal suspeito de assassinar uma família inteira em uma fazenda na semana passada.

