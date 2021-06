A Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), realizou entre os dias 14 e 18 de junho, no Jordão, mais uma etapa da Oficina de Produção de Fitocosméticos de Higiene Pessoal e de Fitoterápicos.

Com o apoio da prefeitura local, cerca de 25 mulheres participaram da ação, que faz parte das atividades de fortalecimento da cadeia extrativista e foi aplicada pelo Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais (LPN) da Funtac.

“O objetivo da capacitação é unir os saberes teóricos e práticos entre os nossos técnicos e a comunidade e, assim, compartilhar ensinamentos para a confecção de fitocosméticos e suas propriedades terapêuticas, como, por exemplo, a fabricação de sabão, sabonete natural e repelente”, destaca o diretor-presidente da Funtac, Tom Sérgio de Menezes.

Na oportunidade, as participantes também conheceram alguns procedimentos que os técnicos da Funtac utilizam para produzir álcool em gel, produto que ganhou bastante destaque neste período de pandemia, além de diversas dicas sobre higienização para evitar o contágio da Covid-19.

“Foram dias em que ganhamos muitos conhecimentos. Gostei demais dessa oficina”, relatou a autônoma Rose Oliveira, uma das participantes. A cerimônia de certificação das alunas foi realizada na última sexta-feira, 18, e contou com a presença do prefeito Naudo Ribeiro e do deputado federal Jesus Sérgio de Menezes.

