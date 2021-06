Mesmo diante da pandemia da covid-19, a prefeitura através da Secretaria de Cultura e Esporte, tem desenvolvido atividades esportivas para criar oportunidades para os desportistas de diversas áreas como futebol e ciclismo.

Nesse domingo pela manhã foi realizado a primeira fase do Campeonato de Ciclismo nas categorias profissional, iniciantes e feminino, com percurso de 60 e 90 km, trechos misto terra/asfalto.

A largada e chegada foi na Praça Edmundo Pinto passando pela Br317. Estrada Velha com retorno pela Estrada da Fontinele, Iniciantes e Feminino realizaram duas voltas e elite 3 voltas.

Além da logística e apoio com carro, pontos de distribuição de água, mesa de frutas e café, a prefeitura através da Secretaria de Esportes premiou do 1º ao 5º lugar as três categorias com medalhas e sorteio de prêmios doados por patrocinadores amantes do ciclismo. Participaram dessa primeira etapa, ciclistas de Epitaciolândia, Brasiléia e Xapuri.

Ainda fazendo parte da agenda esportiva da prefeitura, foi realizado o retorno do Campeonato do km 20, suspenso desde 2020 por causa da pandemia, a prefeitura entrou com apoio cedendo os árbitros, mesários, bolas e pessoal de apoio.

“Estamos aos poucos voltando com as atividades esportivas em nosso município, por causa da pandemia temos que obedecer aos protocolos de segurança sanitária, más mesmo assim, estamos realizando atividades ao ar livre, e em breve voltaremos com os campeonatos municipais, pois sabemos que nossa população gosta do esporte e vamos proporcionar isso a todos.” Destacou Joãozinho Ferreira.

O Vice prefeito Professor Soares esteve acompanhando a primeira etapa do campeonato de ciclismo e o retorno do campeonato do km 20. “Estamos aqui para apoiar esses eventos que sem sombra de dúvidas traz uma pouco de diversão para nossa população que a tanto tempo espera por oportunidades da prática esportiva e um pouco de lazer.” destacou Soares.

O prefeito Sérgio Lopes, que é um entusiasta das práticas esportivas tem dado total apoio para realização de atividades ao ar livre por causa da pandemia. “Aos poucos vamos voltando com as atividades esportivas em nosso município, assim que tudo se normalizar vamos realizar os melhores campeonatos de futebol, vôlei, ciclismo etc.” pontuou Lopes.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Seringal urbano – Localizado no bairro Seis de Agosto, região central de Rio Branco, o Parque Capitão Ciríaco é o único seringal urbano do mundo. Pertenceu ao capitão Ciríaco Joaquim de Almeida, que esteve envolvido no movimento político conhecido como Revolução Acreana (1899 – 1903). Por seu valor histórico e ambiental, o espaço foi transformado em atração turística de Rio Branco em agosto de 1994.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.