O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) usou as redes sociais para antecipar seu voto contrário a privatização da Eletrobras.

A Medida Provisória 1031/21, sobre a privatização da Eletrobras, é o único item da pauta de sessão deliberativa remota da Câmara dos Deputados convocada para às 15h de hoje.

Aprovada na última sexta-feira no Senado, a MP perde a vigência às 24h de terça, e os deputados precisam analisar 28 emendas incluídas e aprovadas ao texto do relator, deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), aprovado pela Casa em maio.

O parlamentar declarou que é contrário à venda da empresa pública e explicou os prejuízos da privatização.

“Nosso povo já tá sofrendo muito com a pandemia, a fome, a carestia dos alimentos, do gás de cozinha, dos combustíveis e a energia elétrica. Temos o exemplo do que aconteceu aqui no Acre com a venda da Eletroacre, que eu também fui contra. Eu vou votar não a privatização da Eletrobras porque se privatizar a conta vai aumentar, infelizmente quem sempre paga a conta é o povo”, disse o deputado acreano.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Seringal urbano – Localizado no bairro Seis de Agosto, região central de Rio Branco, o Parque Capitão Ciríaco é o único seringal urbano do mundo. Pertenceu ao capitão Ciríaco Joaquim de Almeida, que esteve envolvido no movimento político conhecido como Revolução Acreana (1899 – 1903). Por seu valor histórico e ambiental, o espaço foi transformado em atração turística de Rio Branco em agosto de 1994.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.