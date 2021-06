É com imensa tristeza e lamento que a deputada estadual Maria Antônia e o ex-prefeito Deda Amorim se solidarizam com o vereador de Brasiléia, Rogério Pontes, pela irreparável perda que o parlamentar e sua família enfrentam neste momento de muita dor.

Onde o Céu recebe dona Ceci Franco após sua passagem ocorrido na noite deste domingo. Aos familiares e amigos ficam apenas as boas lembranças e o sentimento saudade, que a cada dia que passa Deus em sua infinita misericórdia possa estar trazendo o consolo aos vossos corações.

” É com profunda tristeza é que recebemos a lamentável notícia do falecimento da Dona Ceci, uma mulher honrada mãe de família, esposa querida e amiga de todos, uma mulher sem igual e que nos fará muita falta.Queremos prestar nossos sinceros sentimentos a toda a família e o nosso amigo Rogério Pontes, entendemos que nenhuma palavra é capaz de mudar a dor que estão sentindo, mas pedimos a Deus que lhes traga o conforto nesse momento difícil”, concluiu a deputada Maria Antônia.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Seringal urbano – Localizado no bairro Seis de Agosto, região central de Rio Branco, o Parque Capitão Ciríaco é o único seringal urbano do mundo. Pertenceu ao capitão Ciríaco Joaquim de Almeida, que esteve envolvido no movimento político conhecido como Revolução Acreana (1899 – 1903). Por seu valor histórico e ambiental, o espaço foi transformado em atração turística de Rio Branco em agosto de 1994.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.