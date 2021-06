O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou na edição do Diário Oficial do Acre (DOE) desta segunda-feira, 21, o edital que normatiza a realização do leilão online da 7ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Senador Guiomard.

Nesta etapa, 51 lotes serão disponibilizados para arremate na modalidade maior lance ou oferta. O discriminativo e as fotos de cada veículo, bem como os pré-lances podem ser realizados até o próximo dia 29 de junho pelo site www.loteleiloes.com.br, mediante cadastro prévio.

A visitação dos lotes se dará mediante cumprimento de todas as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, de 21 a 28 de junho, no depósito de veículos apreendidos da 7ª Ciretran, situado na Rua Hermes Batista Cavalcante, nº 978, bairro Maria Fernandez, das 8 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

Os pré-lances poderão ser ofertados até o momento do leilão virtual, quando os interessados poderão cobrir os valores ofertados anteriormente. Caso não se registre novos lances para o lote em apresentação, o pré-lance de maior valor arremata o bem.

Os bens serão vendidos à vista no estado de conservação em que se encontram, não cabendo ao leiloeiro ou ao Detran qualquer responsabilidade quanto a consertos, reparos, reposição de peças com defeitos, ou ausentes, ou mesmo providências quanto à retirada e transporte dos bens vendidos.

Os lances deverão ser iguais ou superiores ao valor da avaliação e, em suas sucessões, a diferença não poderá ser inferior a R$ 200,00 (automóveis) e R$ 100,00 (motocicletas).

Confira aqui o edital.

