Enquanto Petecão e Gladson brigam nos bastidores dentro da mesma raia política, Jenilson Leite busca organizar uma alternativa para quebrar a polarização e disputar o governo do estado nas eleições de 2022.

Eleito o deputado estadual mais votado da FPA em 2018, Jenilson Leite – PSB é um dos destaques da nova geração de políticos e disfruta de um carisma pelo trabalho humanizado que desempenha na saúde, atuando como médico e se firmando como um dos maiores personagens da política acreana.

O Parlamentar tem feitos agendas de conscientização e prevenção da covid-19 em todo Acre, orientando as pessoas e fazendo distribuição de máscaras e panfletos com orientações. Outras agendas na produção, saúde, começam a ser levantadas pelo deputado, que dar características de que pretende mesmo disputar o governo.

Recentemente o deputado anunciou que seu partido o PSB, definiu que disputará um cargo majoritário na eleição de 2022, podendo ser ao senado ou governo, mas dentro do ambiente dos partidos que integravam a ex-Frente Popular do Acre, que inclusive já estão se reunindo e definindo alguns acertos sobre a estratégia eleitoral.

Além de Jenilson Leite, o PSOL apresenta o nome do advogado Sanderson Moura e o PT apresenta Jorge Viana, que também afirmou disputar senado ou governo.

Semana passada o Deputado estadual Edvaldo Magalhães – PCdoB, conclamou a oposição a sair da arquibancada e começar a trilhar suas estratégias. A fala do líder da oposição na ALEAC movimentou os bastidores da política e tem desdobramentos práticos, que podem dar início a formação da possível chapa dos partidos: PT, PCdoB, PSB e PSOL.

Jenilson vindo a ser o candidato ao governo, não pensem os demais adversários que vem para marcar posição. Tem carisma, densidade eleitoral e conteúdo para fazer um debate de igual com Petecão e Gladson Cameli.

