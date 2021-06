Com o objetivo de promover uma relação de consumo transparente, fiel e satisfatória para os consumidores, o Instituto de Pesos e Medidas do Acre (Ipem/AC), órgão vinculado ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), intensifica as ações metrológicas no estado.

Nesta segunda-feira, 21, foi iniciado o projeto Rota da Qualidade em Cruzeiro do Sul. A ação é uma parceria institucional entre o Ipem/AC e o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) para desenvolver intervenções educativas e preventivas nas relações consumeristas.

Os agentes técnicos das autarquias começaram a fiscalizar as balanças de supermercados e mercearias, com o intuito de evitar que o consumidor seja lesado no ato da compra de determinados produtos.

“Estamos fazendo os ensaios de medição para conferir se as balanças estão sendo utilizadas corretamente, de modo que não haja erro nos atos das pesagens e não se gere prejuízos para nenhum dos lados envolvidos no processo comercial”, relata o coordenador técnico do Ipem/AC, Alysson Gomes.

Na oportunidade, as bombas dos postos de combustíveis também estão sendo aferidas pelos órgãos fiscalizadores, para detectar possíveis irregularidades, como erros nos indicadores de volume, falhas nos cronômetro digitais ou analógicos das máquinas ou danos nas mangueiras, entre outros.

“O foco é trabalhar para que essas ações se tornem rotineiras em todo o Acre e consequentemente possamos fazer valer aquilo que dizem as normas estabelecidas pelo Inmetro, orientando consumidores e fornecedores, conforme solicitou o governador Gladson Cameli, no lançamento do programa Rota da Qualidade, na última sexta-feira”, destaca o diretor-presidente do Ipem/AC, Tom Sérgio de Menezes.

Nesta primeira fase do programa, serão realizadas ações educativas e fiscalizatórias em estabelecimentos comerciais localizados no Vale do Juruá.

Rota da Qualidade

É um projeto que unifica as ações de fiscalização, educação e orientação aos consumidores e fornecedores, desenvolvidas pelo Ipem e Procon do Acre, e que irão resultar na entrega de um selo de qualidade ao comerciante que estiver atuando dentro da legislação consumerista.

“A concretização do Rota da Qualidade levará, aos consumidores que vivem em cidades mais distantes, a efetiva atuação do Estado, evidenciando que os consumidores não estão desamparados, pelo contrário, que o governo do Acre está presente em todos os municípios”, destaca a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

