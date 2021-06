MP/AC – Durante o serviço operacional deste sábado, 19 de junho, a Polícia Militar do Acre, por meio do 2º Pelotão de Destacamento – do 8º Batalhão (2º PEL/8º BPM), recuperou uma motocicleta, no município de Manoel Urbano.

O proprietário do veículo havia sido vítima de um “golpe” no aplicativo OLX, no município de Sena Madureira.

O proprietário estava negociando seu veículo com um cidadão no aplicativo de vendas, que conseguiu convencê-lo a entregar a motocicleta e o documento, para um “teste drive”.

Após isso, o estelionatário sumiu com o veículo e bloqueou a vítima do aplicativo de mensagens – WhatsApp, sem realizar o pagamento do acordado na compra e venda.

Posteriormente, o estelionatário fez outra vítima, negociando o veículo em Manoel Urbano, pela quantia de 4.500 reais.

A guarnição da PM na cidade, após abordagem veicular conseguiu recuperar a motocicleta. O caso foi apresentado a Delegacia de Manoel Urbano que poderá seguir nas investigações.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Seringal urbano – Localizado no bairro Seis de Agosto, região central de Rio Branco, o Parque Capitão Ciríaco é o único seringal urbano do mundo. Pertenceu ao capitão Ciríaco Joaquim de Almeida, que esteve envolvido no movimento político conhecido como Revolução Acreana (1899 – 1903). Por seu valor histórico e ambiental, o espaço foi transformado em atração turística de Rio Branco em agosto de 1994.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.