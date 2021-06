PM/AC – Equipe de Força Tática, do 1°Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), desarticulou na noite desta sexta-feira, 18 de junho, um ponto de venda de drogas, no bairro Tucumã. Durante a ação, cinco pessoas foram presas e duas armas de fogo apreendidas, além de substância entorpecente.

A equipe deslocou a um local de possível comércio de drogas. Os militares, ao realizarem a incursão no endereço, visualizaram algumas pessoas e conseguiram realizar as abordagens, sendo encontrada uma pistola .380, com 06 munições e dois carregadores, além de um revólver calibre 38, também com 06 munições.

Ainda no endereço, foram encontrados 15 pacotes de cocaína, 43 tabletes de maconha, 01 pacote de skank, materiais para o embalo das substâncias e demais objetos. As cinco pessoas que se encontravam no local foram presas e encaminhadas a Delegacia de Flagrantes (Defla).

