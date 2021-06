O ex-senador Jorge Viana vem sofrendo pressão de antigos aliados da época em que governou o estado para disputar novamente o Palácio Rio Branco e não o Senado.

Porém, a proposta do PT na aliança que está sendo construída com partidos de esquerda como PCdoB, PSB e PSOL é para o Senado.

De acordo com uma fonte do PCdoB, por onde Jorge Viana passa, nas conversas e visitas que faz acompanhado dos ex-prefeitos Raimundo Angelim e Marcus Alexandre, pessoas e entidades se manifestam pedindo que ele dispute o governo.

O ex-senador petista, que assumiu a coordenação política do PT, tem confidenciado que as pesquisas devem orientar o caminho a ser seguido não apenas por ele, mas pelos partidos que articulam uma frente ampla com vistas às próximas eleições.

Ainda segundo a fonte, a nova composição terá candidato a governador e que não necessariamente será Jorge Viana. A intenção é levar a disputa para um eventual 2º turno onde o jogo será outro bem diferente.

A chapa majoritária pretendida pela esquerda tem as vagas de governador e senador, mas também de vice e suplentes do Senado, ou seja, espaço para composições com PSB, PCdoB e PSOL tem de sobra.

