Brasil 247 – A jornalista Miriam Leitão, que fez campanha pelo golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, travestido de “impeachment por pedaladas fiscais”, diz que a “democracia brasileira está sem instrumentos” para lidar com pessoa “tão maléfica” como Jair Bolsonaro, principal responsável por mais de 500 mil mortes no Brasil por covid-19.

“As mentiras do presidente matam. Não foi Bolsonaro que inventou a pandemia, mas é ele que tem se esforçado diariamente pela disseminação do vírus. Bolsonaro pôs todos os seus mesquinhos interesses à frente da vida.

Sabotou os esforços dos que tentam proteger os brasileiros, atacou governadores, alimentou a cizânia, espalhou mentiras, estimulou aglomerações, ignorou fornecedores de vacinas, exibiu desprezo pelos que sofrem e correu atrás de tudo o que não funciona, da cloroquina ao spray nasal”, aponta a jornalista, em sua coluna .

“A democracia brasileira está sem instrumentos para lidar com pessoa tão maléfica no governo”, diz ela, esquecendo-se de que o impeachment existe justamente para afastar criminosos em série.

