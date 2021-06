PM/AC – Militares do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) apreenderam na tarde deste sábado, 19 de junho, uma arma de fogo e recuperaram uma motocicleta roubada.

O fato ocorreu no bairro Bahia Velha. Um homem foi preso e um adolescente apreendido.

Durante patrulhamento, a equipe realizou a abordagem a um dupla que, segundo as característica dos autores e da motocicleta, estariam cometendo roubos na região.

Na abordagem, foi localizada uma arma de fabricação caseira com uma munição, e constatado que o veículo seria roubado.

A dupla foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla) para as medidas cabíveis ao caso.

