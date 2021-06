A partir do ditado popular “botar no 12”, Cruzeiro do Sul convocou a população e seguiu vacinando contra a covid-19. O município da região do Juruá – que largou na frente ao vacinar profissionais de educação e pessoas na faixa etária dos 40 anos – mais uma vez é um dos primeiros do país a vacinar, pessoas entre 35 e 39 anos.

Neste sábado, dia 19, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da secretária municipal de saúde, lançou a campanha: “Botando no 12 – 12 horas seguidas de vacinação contra covid-19”. O mutirão de vacinação aconteceu na praça central e reuniu uma multidão de cruzeirenses cheios de esperança na imunização contra o coronavírus.

Laceildo Ribeiro, uma das pessoas vacinadas, comentou sobre a ação da prefeitura: “A vacina é a única esperança que a gente tem. Eu fico muito feliz de ver que moramos em uma cidade onde a gestão faz tudo que pode para vacinar de forma rápida a população”. E seguiu: “Vacina não é uma questão política, é uma questão de vida”, disse o munícipe.

O secretário municipal de saúde, Agnaldo Lima, se mostrou satisfeito com a procura por vacina: “Não existe prioridade maior para nosso prefeito e para toda gestão, do que vacinar nossa gente. Fico muito feliz de ver que estamos conseguindo imunizar muita gente. Mas ainda falta muita coisa”. E continuou: “Nos próximos dias lançaremos mais campanhas como essa, não vamos descansar enquanto toda nossa população não estiver imunizada”, disse Agnaldo.

Zequinha Lima, prefeito de Cruzeiro do Sul, também falou da campanha do “Botar no 12”: “Nosso maior foco é a vida, e vacina é o caminho para tudo que queremos. Sonhamos com uma cidade mais forte economicamente, mais desenvolvida, que possa voltar a ter alegria, a fazer festa e a abraçar sem medo. E tudo isso só vai ser possível com a vacina”, disse o gestor.

A campanha de Cruzeiro do sul “botando no 12” , vacinou ao todo 3.123 pessoas entre 35 e 39 anos, a atividade começou meio-dia de sábado, 19, e terminou meia-noite – totalizando 12 horas de vacinação – envolveu mais de 100 profissionais. Os números são oficiais e foram divulgados pela secretaria de saúde do município logo após o encerramento da ação.

