Na manhã de sexta-feira, 18 de junho, na Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, foi assinado o contrato de prestação de serviço com FUNDAPE, empresa que vai realizar o processo seletivo para a área educacional junto da SEMED (Secretaria Municipal de Educação).

Estavam presentes para a assinatura do contrato, o prefeito Camilo da Silva(PSD), Marizete Andrade de Melo, representando a SEMED, Nádia , secretária de licitação, e o vereador Edilson Barbosa. Além dos dois representantes da FUNDAPE, o diretor-presidente Ismar Bernardo de Araújo, e o gerente administrativo Luiz Walber Bichara Viga.

Após a assinatura do contrato, o próximo passo será a publicação do edital, que tem data prevista para ser publicado no dia 23 de junho, próxima quarta-feira.

O prefeito Camilo Silva destaca que o concurso é mais passo para implementar as políticas educacionais propostas no seu plano de governo. “Aprovamos a lei que equipara o piso nacional dos professores do município, melhoramos o salário do servidor administrativo, agora estamos lançando um seletivo”, diz o prefeito.

