Brasil 247 – O ex-ministro da Educação Aloizio Mercadante, em entrevista à TV 247 comentou sobre as manifestações do 19J, que estão marcadas em mais de 400 cidades ao redor do Brasil. Mercadante defendeu a luta popular pela retirada do governo Bolsonaro.

“É muito importante o dia 19 para dar um basta a tudo isso. Temos que enfrentar essa extrema-direita com luta popular e social. Eu apoio integralmente as manifestações, todos têm que se manifestar. É muito importante também o cuidado de evitar aglomerações, mas o dia 19 é necessário para dar um basta ao governo Bolsonaro. O Fora Bolsonaro tem que estar no topo das manifestações populares no Brasil”, disse o presidente da Fundação Perseu Abramo.

Questionado sobre a decisão do ex-presidente Lula de não comparecer aos atos, Mercadante defendeu a postura do petista, já que a mobilização popular não tem um objetivo eleitoral: “Ele só deve ir se tiver segurança total, que não vai criar qualquer turbulência na manifestação. O Haddad me disse que quer ir, e ele vai de uma forma que vai evitar qualquer tipo de aglomeração. É uma presença que tem que ser planejada e, no caso do Lula, muito mais planejada para evitar essa questão”, disse.

“A militância de todos esses movimentos gostaria da presença dele. Então, ele está expressando totalmente o apoio dele e a responsabilidade dele. Ele não quer caracterizar como sendo uma coisa eleitoral, porque não é. Essa manifestação é pelo auxílio emergencial, porque as pessoas estão passando fome, é pela vacina no braço, para combater esse negacionismo, é para apoiar as micro e pequenas empresas, é a questão do emprego e pelo Fora Bolsonaro”, completou Mercadante.

Veja o Vídeo:

