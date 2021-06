Sabe aquele ditado, faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Esse pensamento se encaixa na postura da secretária de Assistência Social de Guajará, Ligiane que levou a turma da secretaria para uma festa em um sítio afastado do município.

Nas redes sociais é constante ver apelo do prefeito Ordean Silva (PP), que impõe pesados fardos à população baixando decretos descabidos, mostrando que é necessário determinar rigorosas ações para conter o avanço da covid-19 na cidade.

A regra pelo visto não serviu para a secretária de sua gestão, senhora Ligiane, que ignorou todos os cuidados e realizou festa junina clandestina para os funcionários da sua secretaria.

O evento clandestino que desrespeita o decreto baixado pelo prefeito Ordean, acontece no sítio do Manoel da Donata, conforme mostram as fotos postadas em redes sociais por funcionários da secretaria de assistência social. A imagem mostra todos sem máscaras, alheio aos riscos de contaminação do vírus.

Tentamos contato com a secretária, mas até o fechamento dessa matéria ainda não conseguimos retorno.

