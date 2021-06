As medidas econômicas que o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) anunciou devem surtir efeitos práticos a curto e médio prazo. A esperança é a de que tenhamos um mês de dezembro com a economia bastante aquecida no Estado.

Porém, a volta da inflação e a elevação dos juros por parte do governo federal pode ser um balde de água fria na economia. Torcer para que não!

Enquanto isso, Gladson Cameli fez e continua fazendo bem a sua parte. Além do pacote econômico, tem mantido os salários dos servidores públicos atualizados, o que em uma economia de contracheque é essencial.

Nota-se também que, com a redução dos casos de Covid-19, o estado dá sinais de recuperação do combalido comércio atingido pelos “lockdown”. Consumidores das mais variadas renda estão na rua gastando suas parcas economias.

Para melhorar o quadro, os mutirões de vacina vão garantir proteção e saúde contra o coronavírus. A expectativa, a partir de agora, é a de que acelere a geração de emprego e renda para a população desempregada, principalmente os jovens.

