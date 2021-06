Veja o Vídeo:

Metrópoles – Policiais que integram as forças de segurança empenhadas na captura do maníaco Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, encontraram uma carta abandonada no local onde o criminoso teria usado como esconderijo durante algum tempo, na região de Edilândia, em Goiás. No interior do local, as equipes notaram, sobre a mesa, uma folha de papel A4 com um texto escrito à mão.

A carta, redigida em tinta de caneta esferográfica vermelha, discorre sobre quem tem o direito de morrer ou de viver. “Muitos que vivem merecem morrer, alguns que morrem merece (sic) viver”, diz o texto. O material foi apreendido e levado para perícia. Os policiais investigam se Lázaro escreveu ou apenas carregava o manuscrito, que replica algumas falas de um personagem da trilogia Senhor dos Anéis.

Curiosamente, foram deixadas algumas frutas, colocadas dentro de cestos de palha, junto da carta. Havia também uma toalha rosa forrando a mesa. Até ser descoberto pela polícia, o casebre teria sido usado como ponto de apoio pelo criminoso. Na mesma área existe uma região de mata ciliar, o que teria facilitado a fuga do autor da chacina.

No final, o texto faz menção de “outras forças agindo neste mundo, além da vontade do mal”. De acordo com fontes policiais ouvidas pelo Metrópoles, a perseguição ao autor da chacina que tirou a vida de quatro pessoas da mesma família é extremamente difícil em razão da desenvoltura do criminoso no Cerrado.

Lázaro, segundo os policiais, tem o costume de queimar todo tipo de objeto que ele carrega e que não irá mais usar. Roupas velhas e molhadas, restos de comida, tudo é jogado no fogo. Além disso, o criminoso costuma caminhar pelo leito de riachos e córregos para dificultar o trabalho dos cães farejadores empregados na caçada.

A força-tarefa trocou tiros com o maníaco na tarde dessa quinta-feira (17/6), após ele ter fugido das proximidades da casa onde o pai dele vive. Dezenas de policiais civis e militares, além de viaturas e três helicópteros, foram mobilizados na operação. Um pouco antes do confronto, cães farejadores encontraram um pano ensanguentado, o que reforça a suspeita de que o criminoso estaria ferido.

