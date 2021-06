A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, o CRAS e Coordenação do AEPETI (Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) em parceria com o Conselho Tutelar realizou na manhã desta quarta-feira (16/06) no centro da cidade, uma ação alusiva ao dia 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.

O dia 12 de junho, Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2002. Desde então, a sociedade, os trabalhadores, os empregadores e os governos do mundo todo, são convocados a se mobilizarem contra o trabalho infantil.

“Combater o trabalho infantil é promover a cidadania e fortalecer nossa sociedade como um todo. Acreditamos nesse incremento social, de uma sociedade mais justa, igualitária e sem trabalho infantil!”, destacou o vice-prefeito, Pastor Nilson Magalhães.

