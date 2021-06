A ponte está a anos sem revitalização por parte da prefeitura e ameaça desabar a qualquer momento – Foto: Reprodução

Em uma foto ao lado do presidente da Câmara, Fredson Moraes – PP (que vai em quase todas as viagens juntos para Manaus) e do governador Wilson Lima (PSC), o prefeito Ordean Silva (PP), só após uma denúncia do 3 de Julho, anunciou a obra de uma nova Ponte na comunidade do Badejo, em Guajará.

O 3 de Julho Notícias denunciou semanas atrás, o abandono em que se encontra a comunidade do Badejo, importante localidade rural da cidade, que está com a ponte de acesso próximo a desabar no igarapé.

O prefeito Ordean Silva anunciou na tarde desta quinta-feira (17), que se reuniu em Manaus com o governador Wilson Lima e conseguiu apoio financeiro para a construção de uma ponte nova na comunidade.

Quando o 3 de Julho Notícias fez a denúncia, Ordean já estava em Manaus, mas deixou para tratar da questão em uma nova viagem.

Ordean apenas disse que tem a garantia dos recursos para uma Ponte, mas não detalhou quando e como será a construção, enquanto isso a comunidade implora ao menos por um serviço paliativo, que garanta as condições de transporte dos que ali residem.

Uma das maiores críticas da população de Guajará – AM contra administração do prefeito Ordean Silva, diz respeito as constantes viagens que faz a capital Manaus.

Mas enquanto Ordean passeia em Manaus, o seu vice reside em Cruzeiro do Sul e o presidente da câmara costuma acompanhar o prefeito em quase todas as viagens, ou seja Guajará fica entregue as baratas, fato este que revolta bastante os moradores da cidade.

A população do município de Guajará sequer acompanha os gastos das viagens do prefeito, secretários e dos vereadores. A Prefeitura há muito tempo vem descumprindo a lei da transparência, pois o Poder Público não tem site com portal Transparência dos gastos detalhados com passagens, diárias, atos da administração e outros.

A Câmara igualmente, não dispões sobre despesas nem ações do parlamento, que possam possibilitar ao cidadão exercer o direito de saber como os recursos públicos são gastos.

Cabe ao Ministério Público investigar o motivo da falta de transparência no município, e principalmente fazer com que a lei seja cumprida.

Lei de Acesso às Informações (Lei 12.527/2011)

Ambas tratam dos direitos dos munícipes de saber o que está sendo feito com o dinheiro público. A Lei da Transparência é uma Lei Complementar que altera a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no que se refere à transparência da gestão fiscal.

O descumprimento da lei pode ser denunciado aos Tribunais de Contas dos estados ou ao Ministério Público por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato.

