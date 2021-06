Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem e os manifestante – Foto: Assessoria PB – Montagem Alemão Monteiro

Na manhã desta quinta-feira (17), um grupo de manifestante de baixa renda deram início a uma manifestação em frente da Prefeitura de Brasileia alegando que a prefeita Fernanda Hassem virou as costas para os ocupantes da área invadida na parte alta de Brasileia.

O representante do manifesto, Pastor Marcelo, afirmou que durante a campanha, Fernanda havia apoiado o movimento de ocupação e alegou em reunião com os moradores que a área que havia sido invadida era área verde, ou seja, área da prefeitura e que o município não tinha nada contra eles.

Porém após as eleições, de uma hora para outra a área se tornou de propriedade particular (pertencente a uma propriedade particular de propriedade da Dona Ilda). Uma ação foi movida na justiça e o juiz deu causa favorável a dona Ilda e os ocupantes devem desocupar a área o mais breve.

Sem nenhum auxílio do Poder Público Municipal, os ocupantes não viram outra alternativa a não ser manifestar em frente a sede da prefeitura para chamar a atenção da gestora que de acordo com a Comissão muitas vezes foi tentado dialogar com a prefeita e ela sempre se negou a dialogar.

Durante a manifestação, a comissão foi informada que era para se organizarem que terça-feira (22), a prefeita iria atende-los. Porém os manifestantes se revoltaram com esta situação pois alegam que a prefeitas Fernanda só está enganando eles e que ela não tem sido honesta com eles.

