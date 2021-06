Oaltoacre – Uma viatura da Polícia Militar que se deslocava da fronteira do Acre rumo ao município de Xapuri por volta das 13h40 desta quarta-feira, dia 16, para trabalho de rotina, percebeu que um homem estava estacionado às margens da BR, altura do km 32.

Nada demais se não fosse o comportamento do homem, demonstrando uma inquietude ao perceber a viatura policial. Fato esse que fez com que retornassem a realizasse uma abordagem de rotina, talvez pudesse estar precisando de ajuda para alguma coisa.

Foi realizado abordagem de rotina dos policiais, pediram que o mesmo levantasse a jaqueta para saber se portava algum objeto cortante ou arma, etc. Sem saber responder o que estaria fazendo naquele lugar, os policiais foram revistar a mochila e descobriram o motivo nervosismo.

Dentro da mochila, havia nove ‘tijolos’ que somou pouco mais de 9 quilos de cocaína. Foi quando recebeu voz de prisão e foi algemado em seguida, como forma de assegurar que o mesmo não tentasse fugir.

O homem de 21 anos, disse que havia pego a ‘encomenda’ em Epitaciolândia, e seria entregue em Rio Branco. Na moto em que estava, foi encontrado uma quantia de gasolina, que seria usada para reabastecer na estrada até a Capital.

O detido e a droga foram conduzidos à delegacia de Epitaciolândia, onde foi autuado em flagrante delito por tráfico internacional de drogas e entregue ao delegado do Município, para depois ser disponibilizado ao Judiciário para os procedimentos cabíveis sobre o caso.

