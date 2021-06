PM/AC – Guarnições do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) durante serviço operacional prendeu um homem, após o cometimento de roubo e apreendeu um adolescente com drogas.

Na primeira ocorrência, os militares realizavam patrulhamento ao longo da Via Chico Mendes, quando foram informados por populares que um roubo havia acabado de ocorrer.

A guarnição, com as características do autor, conseguiu realizar a abordagem e com ele encontrar um simulacro – arma de brinquedo – e os objetos roubados.

O segundo fato ocorreu no bairro Calafate, após abordagem a um passageiro em um veículo Mototáxi.

Durante as buscas, foram localizadas 18 trouxinhas de cocaína e 70 reais, com um adolescente de 16 anos.

Nas duas situações, as ocorrências foram apresentadas na Delegacia de Flagrantes (Defla).

