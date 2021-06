Gladson Cameli e Ulysses ainda quando o militar comandava a Polícia Militar no Acre – Imagem: Agência de Notícias do Acre

A edição do diário oficial do estado traz diversas exonerações e nomeações em seguida, mas uma chama atenção, Coronel reformado da PM Ulysses Aarújo (PSL), que passa a integrar a cúpula da segurança no governo Gladson Cameli.

Ulysses já havia ocupado o posto de comandante Geral da Polícia Militar, mas se envolveu em algumas polêmicas e não durou muito no cargo.

Agora retorna como diretor na SEJUSP, com um salário de R$16 mil mensal, vai ajudar a desenvolver as políticas de segurança a serem executadas.

O PSL entrou para valer na base de apoio ao governo e busca inclusive indicar a vaga de vice na chapa de Gladson na reeleição de 2022.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A comemoração dos 59 anos do Acre, a exposição que conta a história da aviação no Acre, foi no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco. 1936: A trajetória – Um voo pela história da aviação no Acre foi o nome dado à exposição que ficará aberta ao público. O brigadeiro Magarão destacou a agilidade da equipe do governo em tornar possível a vinda da réplica do caça Gripen F39, o novo avião da Força Aérea Brasileira. Uma réplica da aeronave está exposta na praça do Memorial, e também compõe a exposição.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.