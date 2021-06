O ex-prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, foi nomeado na Secretaria de Educação do Estado para ocupar um cargo de chefia com uma gratificante remuneração, valor este que ultrapassa os R$ 10 mil reais.

Tião Flores que se elegeu nas eleições de 2016 pelo PSB, migrou para o Progressistas, onde disputou a reeleição em Epitaciolândia ocupando o 4º lugar na disputa. Agora assumirá tarefas na educação do estado, onde é professor de carreira.

A nomeação para o cargo de chefe de departamento, consta na edição do diário oficial desta quinta-feira (17) e foi assinada pelo governador Gladson Cameli (PP), correligionário de Tião Flores.

Agora, Flores será muito bem pago para desempenhar tarefas na educação estadual do município de Epitaciolândia.

