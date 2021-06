O deputado federal Jesus Sérgio encaminhou nesta quinta-feira (17) um ofício ao Itamaraty solicitando providências urgentes do governo brasileiro para proteger estudantes de medicina da Universidade Amazônica de Pando (UAP), na cidade boliviana de Cobija, província de Pando, que faz fronteira com a cidade de Brasileia.

O parlamentar recebeu diversos áudios relatando que os brasileiros que cursam Medicina na UAP sofrem assédios, extorsões e humilhações por professores do quadro da instituição de ensino. Pelo relato, a estudante denuncia que um grupo de professores rebaixam as notas obtidas em provas com a intenção de extorquir o aluno ao final do semestre letivo pedindo dinheiro, bebidas caras e relógios, como pagamento para melhorar as notas e a aprovação na disciplina ministrada.

A denúncia foi feita também, mesmo que de forma anônima, à imprensa acreana. Depois da publicação, outros estudantes confirmaram a existência do esquema criminoso que humilha e agride os brasileiros. Até médicos já graduados pela UAP passaram a relatar em grupos de Whatsapp os horrores que viveram no período de formação, sinalizando que o problema vem de longe.

“Os nossos estudantes estão vivendo momentos de horrores e não podemos permitir. Por isso, solicitei a atenção da diplomacia brasileira para tratar do assunto com o governo boliviano, membros do Ministério Público dos dois países e autoridades policiais, exigindo a instauração de inquérito para apuração das denúncias e o tratamento adequado para combater os crimes e punir eventuais responsáveis”, afirmou Jesus Sérgio.

E veja também no 3 de Julho Notícias

