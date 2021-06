Suspeito foi achado em casa bêbado nesta quinta-feira (15) na zona rural de Feijó — Foto: Polícia Civil

Um homem, de 36 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (15) suspeito de estuprar e ameaçar a companheira no km 8 da BR-364, Seringal Santa Cruz, entre as cidades de Feijó e Tarauacá, interior do Acre. A denúncia foi feita pela própria vítima na sexta-feira (11) à Polícia Civil de Feijó.

A polícia, então, pediu a prisão do suspeito, que estava foragido da Justiça pelo crime de porte de arma de fogo e álcool zero, e foi cumprir o mandado judicial nesta terça. Ele deve ser ouvido pela polícia na quarta (16) e ser encaminhado para o presídio de Tarauacá posteriormente.

O delegado responsável pelas investigações, Railson Ferreira, contou que a vítima relatou que foi abusada e ameaçada pelo marido na sexta. A mulher revelou que sempre sofreu agressões, ameaças e insultos do marido, mas decidiu denunciá-lo após o abuso sexual.

Ele já era foragido do sistema. Ela disse que sofreu violência muitas vezes, sempre batia nela, ameaçava, dava pancadas e chutes. Não aguentou mais depois do estupro, saiu da zona rural e veio denunciar”, confirmou.

O casal é pai de uma criança de aproximadamente 3 meses, segundo a polícia. Após a denúncia, a mulher permaneceu na zona urbana aguardando a polícia prender o suspeito. “Ela vai voltar agora porque queria voltar para a casa dela. Estava louca para voltar para casa”, frisou.

Ferreira acrescentou que o suspeito não resistiu à prisão e foi achado bêbado em casa. Do G1 Acre

Seringal urbano – Localizado no bairro Seis de Agosto, região central de Rio Branco, o Parque Capitão Ciríaco é o único seringal urbano do mundo. Pertenceu ao capitão Ciríaco Joaquim de Almeida, que esteve envolvido no movimento político conhecido como Revolução Acreana (1899 – 1903). Por seu valor histórico e ambiental, o espaço foi transformado em atração turística de Rio Branco em agosto de 1994.

