Mutirão vai ocorrer no ginásio do Sesi, no Bairro Manoel Julião, das 8h às 22h, no sábado (19) e no domingo (20) – Foto: Reprodução Rede Amazônica

Depois de iniciar a vacinação para o grupo sem comorbidades, nessa segunda-feira (14), para a população com 59 anos, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou um mutirão para vacinar o público a partir de 45 anos, neste final de semana, segundo informou o secretário Frank Lima. Objetivo é acelerar a imunização.

O secretário disse que o mutirão vai ocorrer no ginásio do Sesi, no Bairro Manoel Julião, das 8h às 22h, no sábado (19) e no domingo (20).

“Estamos programando para ser de 45 anos para cima, se a procura for baixa amanhã e depois, podemos chegar a 40 anos, mas nesse momento a programação é esta. É uma medida para acelerar e estamos com vários parceiros, onde a Secretaria de Saúde, Federação da Indústria, Sistema IEL/Sesi, Sest/Senat e Fameta que vão disponibilizar seus profissionais e estagiários”, disse o secretário.

Ainda conforme Lima, a ideia é ter 30 registradores e mais 20 aplicadores, apenas no ginásio. Além disso, no sábado ainda vão estar disponíveis outros oito pontos de vacinação da capital – Claudia Vitorino, Eduardo Asmar, Maria Barroso, Idalgo de Lima, Vila Ivonete, Roney Meireles, Barral y Barral e drive thru-tru do 7° Bec. No domingo, a vacinação ocorre apenas no ginásio do Sesi. Do G1 Acre

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Seringal urbano – Localizado no bairro Seis de Agosto, região central de Rio Branco, o Parque Capitão Ciríaco é o único seringal urbano do mundo. Pertenceu ao capitão Ciríaco Joaquim de Almeida, que esteve envolvido no movimento político conhecido como Revolução Acreana (1899 – 1903). Por seu valor histórico e ambiental, o espaço foi transformado em atração turística de Rio Branco em agosto de 1994.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.