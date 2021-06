Equipe responsável pela realização da cirurgia – Foto: Cedida

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), em parceria com o Instituto de Neurocirurgia e Neurologia da Amazônia Ocidental (Inao), realizou uma cirurgia de encefalocele em um recém-nascido de 2 dias, na Fundação Hospital Estadual (Fundhacre), umas das maiores já realizadas em um bebê no estado.

A encefalocele acontece durante o fechamento do crânio nos primeiros 21 dias de gestação. Ao nascer, o bebê carrega uma parte de membrana fora da cabeça que pode conter líquidos e até uma quantidade de cérebro, ocasionando a saída do cérebro, além de infecções e, por isso, é de extrema importância a realização da cirurgia o quanto antes.

“Esse foi um dos maiores casos desse tipo de cirurgia já operado aqui no estado, porque a encefalocele era maior que a cabeça da criança, e por isso foi utilizada uma técnica de suspensão da encefalocele, amarrando-a em um suporte de soro, para poder retirá-la”, explicou o neurocirurgião Luan Messias Magalhães.

A cirurgia foi realizada há duas semanas e durou cerca de três horas, quando foi retirada uma parte do cérebro que estava dentro da encefalocele. “Em alguns casos, como houve extravasamento do líquido, o cérebro precisa se acostumar novamente com a quantidade de líquido que não vai mais para fora da cabeça”, explica.

