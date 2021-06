Sede do SINSPJAC – Rio Branco. Imagens/Reprodução

Os dirigentes da atual gestão do sindicato dos servidores do poder judiciário do Acre – SINSPJAC, trabalham permanentemente para melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores do setor. São lutas que vem sendo travada já alguns anos e que são de fundamentais importância para melhoria funcional da categoria e que estão cada vez mais sendo debatida, entre presidência do TJAC e os sindicalistas.

Para além da luta funcional, o sindicato se empenha em melhorar a vida social de seus filiados, para isso trabalha na construção de novas sedes sociais nas regionais e reformou toda estrutura da sede da capital Rio Branco.

Moderno e mais amplo, o novo prédio receberá o nome de espaço Terezinha Leão do Amaral, que faleceu anos atrás em um trágico acidente, foi Presidente do Sindicato e muitos serviços prestou a nossa entidade.

Já confirmaram a presença, a Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Waldirene Cordeiro, do Governador do Estado do Acre, excelentíssimo Senhor Gladson Lima Cameli e demais autoridades. A inauguração é a entrega de um ciclo de obras da gestão que envolve a entrega de outras duas sedes no Estado (Regional do Alto Acre com sede em Epitaciolandia e Regional do JURUÁ, com sede em Cruzeiro do Sul) neste ano que o Sindicato completa seus 40 anos.

Servidores que forem comparecer favor se inscrever na lista enviada pelo sindicato, limitado a quarenta lugares no local, por conta das normas de segurança sanitária.

”Nossa gestão tem trabalhado muito e 2021 é um ano em homenageamos nossa categoria que tanto luta, pelos 40 anos que iremos completar. Iremos entregar essa nova e bonita sede, com mais de 3 mil metros quadrados, entregaremos outras duas nas Comarcas até dezembro e no próximo ano entregaremos o campo de grama sintética na comarca de Xapuri e isso só foi possível com trabalho de toda diretoria e a confiança dos nossos sindicalizados”, finalizou Isaac Ronaltti, presidente da categoria.

A sede social do SINSPJAC, fica localizada situado a Estrada AC10, KM 01, Estrada de Porto Acre, n. 1116, Bairro Alto Alegre.