A Prefeita Fernanda Hassem vem inovando no quesito tapa buracos, pois há muito tempo não se via na cidade de Brasileia, um tapa buracos feito com madeira e de quebra umas pedrinhas ao lado para não deixar brecha.

Ação esta da secretaria de obras que rendeu muitos risos nas redes sociais, onde internautas ousaram a mangar afirmando que para ficar mais bonito era para ter passado um verniz, outro usou o slogan da prefeitura que é Eu amo eu Cuido para questionar “Imagine se odiasse kkk”.

Mas o fato é que este certamente não é o trabalho que muitos esperavam ver na administração de Fernanda Hassem pois a cada ano que se passa aparece uma proeza diferente, onde o município ao invés de desenvolver está é retrocedendo.

O que se espera é que a partir deste feito a prefeitura de Brasileia possa tratar a população com o respeito que ela merece e haja de forma eficiente em meio as demandas da cidade.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Seringal urbano – Localizado no bairro Seis de Agosto, região central de Rio Branco, o Parque Capitão Ciríaco é o único seringal urbano do mundo. Pertenceu ao capitão Ciríaco Joaquim de Almeida, que esteve envolvido no movimento político conhecido como Revolução Acreana (1899 – 1903). Por seu valor histórico e ambiental, o espaço foi transformado em atração turística de Rio Branco em agosto de 1994.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.