Os soldados Viana e João Vinicius, da Polícia Militar do Acre, entram para galeria dos novos “cavaleiros de aço” – Foto: Cedida

Assessoria – O policiamento em duas rodas apresenta seus diferenciais e exige do profissional extrema habilidade na condução do veículo, para atender com agilidade, flexibilidade e precisão as ocorrências. Com o intuito de aprimorar seus conhecimentos, dois policiais militares do Acre concluíram na última sexta-feira, 11, o Curso Especial de Policiamento com Motocicletas, da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O local escolhido para formação dos novos “cavaleiros de aço” – como são conhecidos os policiais formados nos nesse tipo de capacitação – foi o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), PMCE, em Fortaleza.

Com uma doutrina policial construída ao longo de 17 anos, a unidade é uma das referências do país na capacitação dos profissionais de Segurança Pública.

Iniciado no começo de maio e com duração de 42 dias, o curso foi dividido entre instruções teóricas e práticas nas disciplinas de Pilotagem Tática de Motocicletas, Técnicas Policiais Especiais e Tiro Policial Defensivo, entre outras, aliadas a carga física e psicológica.

O comando Raio/PMCE é uma das unidades-referência no motopatrulhamento tático no país – Foto: Cedida

Nem mesmo a distância de casa e da família foram obstáculos para que os soldados acreanos Roberto Viana e João Vinicius Souza fossem o primeiro e o segundo colocados, respectivamente, do curso.

Com 29 anos de idade, Roberto Viana entrou na PMAC em 2019 e desde sua formação tem atuado no Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro). Para ele, o evento é um diferencial em sua carreira. “O Raio é referência em motopatrulhamento tático. Fazer o curso foi muito importante, pois recebemos conhecimentos daqueles que já se aperfeiçoaram”, destacou o policial.

Para o João Vinicius, de 23 anos, o treinamento será fundamental na sua atuação profissional: “Por sermos da companhia Giro, já atuamos com motocicletas e, agora, com o conhecimento adquirido no curso, podemos atuar com mais segurança e eficácia, usando as técnicas de pilotagem e abordagem aprendidas”.

A companhia Giro, da Polícia Militar do Acre (PMAC), tem buscado a capacitação de seus profissionais e muitos deles já se formaram em outras escolas de motopatrulhamento tático do Brasil, como nas polícias militares de São Paulo, Goiás e também em turmas anteriores no Ceará.

Os acreanos foram os primeiros colocados no curso, elevando o nome da Polícia Militar do Acre (PMAC) – Foto: Cedida.

