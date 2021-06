O Presidente estadual do PSL, diz que o partido é o único que já tem uma chapa para federal pronta e que o vice-governador Major Rocha não faz parte dos planos da sigla para 2022

O presidente da executiva estadual do PSL, Pedro Valério concedeu entrevista ao Programa Gazeta Entrevista desta quarta-feira (16), onde falou dos últimos acontecimentos envolvendo os rumos do partido no estado.

Valério foi questionado acerca de uma declaração que deu na imprensa, onde disse que o acordo para que o PSL viesse a fazer parte do bloco de apoio ao governador Gladson Cameli (PP), estaria condicionado a indicação da vice na disputa pela reeleição em 2022.

“Eu estive pessoalmente junto com o governador e nossos dirigentes nacionais em Brasília, onde o deputado Junior Bonzzela, foi o interlocutor do acordo que selou nossa vinda para a base do governo. Ficou tudo pactuado que o governador estaria nos ajudando a formar nosso time para disputa de deputados e nos daria a indicação do vice dele na disputa de 2022, inclusive pode ser o Alysson Bestene,” disse Valério.

Questionado sobre o porquê de o secretário Alysson Bestene ter recuado da filiação no PSL, durante a vinda dos dirigentes nacionais no Acre, Pedro Valério explicou os motivos.

O Alysson nos explicou sua situação, ele está deixando a saúde e indo para articulação político e chegar recém filiado iria ter muita pressão, vejam que recentemente ele sofreu ataques de dois aliados, logo no período em que foi anunciado sua filiação no PSL. Mesmo assim ele vem nos ajudando a formar um bom time e tenho certeza que nosso partido vem forte para 2022”, concluiu o dirigente.

