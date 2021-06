Para oferecer mais comodidade às comunidades de difícil acesso, evitando que alguma criança fique fora da escola, o Núcleo de Educação de Assis Brasil resolveu criar estratégias para facilitar a realização e renovação de matrículas nas escolas da zona rural.

O projeto realiza as matrículas nas comunidades, sem que seja necessário se deslocar até a escola, o que reduz custos com transporte ou alimentação para a família. Cerca de 80 crianças já foram atendidas com a ação.

Uma equipe de profissionais do núcleo, composta pela coordenadora-geral e seus assessores, faz as visitas, identifica os alunos e realiza a matrícula nas escolas mais próximas da comunidade onde a criança reside. As visitas têm sido realizadas desde maio, com três comunidades atendidas, mas durante todo o mês de junho outras comunidades também serão visitadas.

“Pelas dificuldades econômicas dos pais e o difícil acesso por causa da precariedade dos ramais, nossa equipe está indo até as comunidades”, pontuou Gleicyane Amorim, coordenadora do núcleo.

Outra boa notícia é que o governo do Estado ampliou o número de vagas, com a construção de mais uma escola rural em Assis Brasil, no Ramal São Pedro, Comunidade São Pedro. Com o nome “Joaquim Cardilha”, a edificação é bem estruturada, com arquitetura moderna e salas com ar-condicionado, pronta para atender o público daquela localidade, aguardando apenas a inauguração.

