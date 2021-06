A Prefeitura Municipal de Brasileia, por meio da Prefeita Fernanda Hassem, publicou no Diário Oficial do Estado o Pregão Presencial de número 005/2021 para registro de preço no valor exato de R$ 242.800,00 (duzentos e quarenta e dois mil e oitocentos reais) para futura e eventual Contratação de pessoa jurídica.

De acordo com o DOE, as duas empresas mencionadas neste Registro de Preço são R. Santos Rodrigues, portadora do CNPJ: 34.175.636/0001-96 e R. Lima da Silva Eireli, portadora do CNPJ: 35.267.408/0001-09 que deverá prestar os seguintes serviços: conserto, troca, desmontagem e montagem de pneus em motos, veículos e equipamentos das Secretarias Municipais da Prefeitura de Brasiléia.

A empresa R. Santos Rodrigues deverá receber o montante no valor de R$ 137.400,00 (cento e trinta e sete mil e quatrocentos reais) para dar manutenção nos pneus de máquinas pesadas como: caminhão, ônibus e micro-ônibus, moto niveladora, pá carregadeira, mini carregadeira e rolo compactador.

Já a empresa R. Lima da Silva Eireli deverá receber o montante no valor de R$ 105.400,00 (cento e cinco mil e quatrocentos reais) para dar manutenção nos pneus de outras máquinas como: motocicleta, veículo de pequeno porte, caminhonetes, retro escavadeira e grade agrícola.

Mas o que nos chama a atenção é que até o momento a prefeita Fernanda Hassem não informou a lista de veículos que compõem a frota da prefeitura, informação esta que, inclusive, já foi solicitada pela Câmara de Vereadores e que a prefeita Fernanda não teve a transparência e nem a humildade de responder ao Poder Legislativo.

É importante que a prefeita Fernanda Hassem diga o quantitativo de veículos para saber se de fato os valores registrados no pregão são correspondentes às demandas no município, ou se os valores estão acima do necessário.

