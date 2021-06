Cameli agradeceu o carinho, compromisso e todo o apoio prestado ao povo acreano pela Marinha, Aeronáutica e Exército Brasileiro, especialmente em tempos de pandemia – Foto: Diego Gurgel

Assessoria – Foi em um jantar descontraído, estreitando ainda mais as boas relações entre o governo do Acre e as Forças Armadas, que o governador Gladson Cameli agradeceu, na noite desta segunda-feira, 14, o carinho, compromisso e todo o apoio prestado ao povo acreano pela Marinha, Aeronáutica e Exército Brasileiro, especialmente em tempos de pandemia.

“O compromisso não fica só com discurso, vem na prática quando você vê o Exército, através do 7º BEC, trabalhando em Santa Rosa do Purus construindo uma pista para podermos levar cidadania. Quando você olha para a Marinha, vê Cruzeiro do Sul com um navio-hospital. Aí chegamos na Aeronáutica, onde vem minha maior gratidão pelo papel tão bem empenhando durante a pandemia, na missão de nos ajudar a salvar vidas. Não tem como não ser grato ao lembrar da aeronave Hércules tocando em solo acreano, às 6 horas da manhã, com toda uma equipe há 18 horas trabalhando no transporte das vacinas”, enalteceu o governador.

Ladeado do novo comandante do Comando Aéreo Amazônico (VII Comar), brigadeiro-do-ar Luiz Guilherme da Silva Magarão e do comandante do 9° Distrito Naval, vice-almirante Ralph Dias da Silveira, Cameli não poupou elogios ao grupo de oficiais militares, sobretudo nas missões que estão sendo feitas em prol da população acreana.

“É gratidão para que a gente possa não somente reforçar os laços, mas mostrar que com união, força e determinação vamos vencer os desafios. Nós temos aqui 26 milhões de amazônidas que precisam ter esse olhar especial. Minha gratidão também à Presidência da República por todos os compromissos com o Acre. Hoje recebi mais uma notícia boa, vamos receber 200 milhões de reais para as nossas rodovias estaduais, confirmando recurso que através do senador Márcio Bittar se oficializa”, destacou Gladson Cameli.

O jantar reuniu oficiais do Exército Brasileiro, Marinha e Força Aera Brasileira, além de representantes do Serviços de Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“É uma honra estar representando a Força Aérea Brasileira neste evento. A gente traz para a população acreana a oportunidade de conhecer o nosso novo vetor, nosso novo caça que é o F-39, através da réplica do F-39 Gripen que é uma aeronave muito moderna, com muita inovação. Poder integrar a população acreana com a nossa missão é a nossa principal motivação. Estamos sediados em Manaus, mas sempre olhando para o Acre e para a população acreana”, ressalta o oficial da Aeronáutica, brigadeiro do ar Luiz Guilherme da Silva Magarão.

1936: A trajetória – um voo pela história da aviação no Acre

Magarão participa da abertura da exposição “1936: A trajetória – um voo pela história da aviação no Acre”, que trouxe pela primeira vez à Região Norte, a réplica da aeronave Caça F-39, de propriedade da Força Aérea Brasileira (FAB), em alusão a comemoração dos 59 anos de elevação do Acre à categoria de Estado, celebrado neste 15 de junho. A cerimônia de abertura da exposição está prevista para as 16 horas.

A réplica do novo avião-caça da Força Aérea Brasileira (FAB), o F-39 Gripen, vai ficar estacionado ao lado do Memorial dos Autonomistas, no centro de Rio Branco, até domingo, dia 27. Ele é considerado um dos modelos mais modernos no campo da aviação militar.

De volta ao Acre 21 anos depois de comandar o Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) Doutor Montenegro, na Agência Fluvial de Cruzeiro do Sul, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, o comandante do 9° Distrito Naval, vice-almirante Ralph Dias da Silveira falou do orgulho de retornar ao estado e ser tão bem recebido pelo governador Gladson Cameli.

“Estou indo nesta terça-feira visitar minha agência. Agência de capitânia, em Cruzeiro do Sul, onde fui comandante do NasH Doutor Montenegro, no ano de 2001. O que para mim é um motivo de muito orgulho. Orgulho ainda maior que estou sentindo agora ao retornar ao Acre depois de 21 anos e ser tão bem recebido, sentir esse carinho dos acreanos, principalmente do senhor governador”, enfatizou.

Governador, militares e apoiadores do evento falam sobre a exposição 1936: A trajetória – um voo pela história da aviação no Acre – Foto: Diego Gurgel

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Seringal urbano – Localizado no bairro Seis de Agosto, região central de Rio Branco, o Parque Capitão Ciríaco é o único seringal urbano do mundo. Pertenceu ao capitão Ciríaco Joaquim de Almeida, que esteve envolvido no movimento político conhecido como Revolução Acreana (1899 – 1903). Por seu valor histórico e ambiental, o espaço foi transformado em atração turística de Rio Branco em agosto de 1994.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.