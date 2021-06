Deputada Antônia Sales em atuação na ALEAC – Imagem: Agência Aleac

A parlamentar soltou sua artilharia contra o secretário Alysson Bestene, aquém afirma está andando a passo de tartarugas para garantir a instalação de um aparelho de Tomografia, que foi adquirido através de uma emenda parlamentar de autoria da filha deputada federal Jéssica Sales – MDB.

“Eu não entendo como a secretaria de saúde do Acre não consegue instalar um aparelho que foi compro a 3 meses? Eu queria saber, porque a sesacre não dar andamento aos R$ 16 milhões que a deputada Jéssica destinou nessa Pandemia e que pouco se ver. O aparelho estar no corredor do hospital do Juruá jogado e não trouxeram um técnico para montar”, disse.

Antônia Sales disse ter feito uma visita nas unidades hospitalares de Cruzeiro do Sul, onde ouviu reclamações das mais diversas.

“As irmãs me disseram que a situação anda devagar, estar tudo andando a passos de tartarugas. Eu queria mais respeito a essa população, pois esse hospital do Juruá atende toda essa região do Juruá e merece melhor condição de atendimento e com tanto dinheiro em caixa, é inadmissível ver as coisas nessa situação”, desabafou.

Na semana passada a deputada federal Jéssica Sales – MDB, concedeu entrevista a um site local, onde não poupou críticas ao secretário estadual Alysson Bestene, ao qual acusa de não dar andamento as tratativas para implementar suas emendas destinadas a pasta.

Nos bastidores, analistas dizem que a confusão pela vice de Gladson Cameli – PP, sendo Jéssica Sales e Alysson Bestene, dois dos mais interessados.

