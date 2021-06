E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A propriedade do pecuarista e agricultor Jorge Moura foi alvo de fiscalização por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf/AC) que contou com o apoio do exercito Brasileiro. O que causou grande revolta no pecuarista Jorge Moura foi a presença do Exército durante a fiscalização, situação que ele considerou desnecessária, desrespeitosa e como uma demonstração de intimidação, pois ali não tinha bandido.

