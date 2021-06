Os profissionais podem participar do processo por meio do site da instituição (www.sinjac.com.br). O levantamento tem como finalidade buscar novos associados, resgatar os antigos e identificar os interessados em fortalecer a luta sindical, conforme explica o presidente Victor Augusto.

“É necessário esse levantamento para que possamos buscar melhorias para a categoria. Muitos colegas acreditam que por ter pagado a filiação uma única vez, isso o assegura por toda sua jornada. Nossa contribuição é mensal e precisamos ampliar o número de associados para fortalecer o sindicato e buscar novos convênios”.

Em agosto está previsto um atendimento médico exclusivo para os profissionais, em parceria com a Prefeitura de Rio Branco e o Sinjac quer levar essas ações ao interior.

O presidente ainda informa que também haverá um workshop a respeito de recursos destinados ao Estado e demais municípios acreanos, com a participação de auditores do Tribunal de Contas da União.

“Com essa identificação poderemos oferecer cursos de qualificação aos profissionais com apoio de parceiros, sempre visando a atualização da categoria, por isso a importância do engajamento de todos e todas”, explica Victor.

