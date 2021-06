Servidores do Procon participam de curso para o novo sistema e atendimento da unidade retorna dia 21 – Foto: Diego Gurgel

Assessoria – O Instituto de Defesa e Proteção do Consumidor do Acre (Procon/AC) iniciou nesta segunda-feira, 14, um curso de treinamento do novo Sistema Nacional de Atendimento ao Consumidor (ProConsumidor), oferecido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que faz parte do Ministério da Justiça. O curso será realizado durante toda a semana e por isso os atendimentos presenciais da unidade estarão suspensos até o dia 21 de junho.

O Sistema ProConsumidor vai substituir o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec). E a expectativa é que a mudança seja feita em todos os órgãos de defesa do consumidor do país até 2023.

Com o ProConsumidor é possível registrar consulta, denúncia e reclamação. As tratativas poderão ser feitas por telefone, carta ou audiência. Haverá prazo para o Procon finalizar os procedimentos dentro do sistema e todas as reclamações podem compor o Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF), desde que haja pelo menos uma tratativa de carta ou audiência com resultado. Hoje, o Sindec reúne dados, atualizados semanalmente, dos 615 Procons existentes em todos os Estados e no Distrito Federal.

No Acre, o curso está sendo oferecido aos servidores da unidade de forma online e segundo a diretora-presidente da autarquia, Alana Albuquerque, a mudança idealizada pelo curso vai beneficiar os consumidores em geral, na medida em que, com o uso da plataforma pelos atendentes do Procon, vai dar acesso aos dados completo dos fornecedores, as reclamações, estatísticas de atendimento, entre outras ferramentas integradas.

“É um sistema mais aprimorado, adequado tecnologicamente, que além de ser essencial para o registro das reclamações, tem esse enfoque em avaliar as situações mais recorrentes para fim de implementações de políticas públicas estaduais de defesa do consumidor, gerando todo um novo nível de informações técnicas para essas bases. E queremos aproveitar para agradecer a secretária Nacional do Consumidor, Juliana Oliveira Domingues, por já trazer a implantação desse sistema para o Acre”, conta a diretora-presidente.

No ProConsumidor, a própria Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) assume a infraestrutura do sistema, a segurança e a proteção dos dados. Um dos maiores benefícios dessa nova estrutura é a centralização do cadastro do fornecedor, que será atualizado e mantido pela Senacon. E por meio de uma única senha, as empresas visualizam e respondem às demandas de todo o Brasil. A Senacon disponibiliza um formulário de adesão e habilita eletronicamente as empresas que têm interesse. Os Procons também permanecem com a possibilidade de incluir novos fornecedores.

