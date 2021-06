Durante a manhã do sábado, 12, a Prefeitura através da secretaria de Desenvolvimento Social realizou no centro da cidade a ação de conscientização em alusão ao dia 12 de junho – dia nacional e internacional de combate ao trabalho infantil – através da visita em alguns estabelecimentos da cidade e entrega de panfletos.

A data foi instituída pela organização Internacional do Trabalho Infantil (OTI) e tem por finalidade sensibilizar e mobilizar a sociedade sobre essa violação de direitos, aos impactos físicos e psicológicos do trabalho infantil.

A secretária de Desenvolvimento Social Delcimar Leite destacou sobre a importância de conscientização em garantir o direito das crianças a prioridade que é a educação.

“Precisamos garantir que as crianças tenham direito a educação formal de qualidade, aliada às ações da proteção social, para que contribuam para formação estável delas,” enfatizou ela.

As palestras são de iniciativa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Creas e cada coordenador do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ficou responsável por um ponto da cidade como contou a coordenadora do serviço de convivência Graziela Ramos.

“No Miritizal fazemos esse trabalho constantemente e as nossas crianças e adolescentes tem um espaço que podem dialogar. Essas palestras são para conversar com elas de forma dinâmica sobre o assunto,” disse Graziela Ramos.

O município através dessas ações apresenta 95% de diminuição ao número de casos. Como pontou a coordenadora do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) Eva das Chagas Bezerra.

“Realizamos o constantemente acompanhamento, temos equipes de abordagem que trabalham durante o período do dia e da noite, para garantir que não tenhamos casos como esse na nossa cidade, e com isso, já foram reduzidos em 95%.

Denuncie

Ao presenciar uma situação de trabalho infantil, a denúncia pode ser feita para o disque 100 de forma gratuita ou para o telefone do Creas 33225028.

