Assessoria – A Polícia Civil nos municípios de Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia participou da operação “Curare”, deflagrada pelo Exército Brasileiro nas regiões de fronteira.

A operação contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e do Instituto de Defesa Animal e Florestal (IDAF).

No decorrer dos trabalhos operacionais das forças de segurança foram realizados barreiras, abordagem veicular, vistorias controle de trafego no sentido de coibir a criminalidade nos municípios citados.

Em Brasiléia, a Polícia Civil prendeu A. G. dos S., 29 anos, foragido da justiça e tinha três mandados de prisão em aberto pelo cometimento dos crimes de homicídio, roubo e rompimento de tornozeleira eletrônica. Os crimes foram cometidos ainda em novembro de 2020.

A participação da Polícia Civil se deu também na operação “Narco Brasil” que visa, sobretudo, o combate ao tráfico de entorpecentes nas regiões fronteiriças.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Cruzeiro do Sul é cercada de construções e monumentos que simbolizam e guardam a história do Acre. O município, cujo nome foi inspirado na Constelação “Cruzeiro do Sul”, teve sua fundação oficializada em 28 de Setembro de 1904, quando a sede do Departamento do Alto Juruá foi transferida para Cruzeiro do Sul. A área escolhida chamava-se “Centro Brasileiro” e foi adquirida do Sr. Antônio Marques de Menezes pelo governo da União. Era localizado à esquerda do barracão central da casa de farinha e de algumas barracas isoladas.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.