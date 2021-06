Os compartimentos deverão ser instalados em viaturas a parir de quarta-feira, 16 – Foto: Dhárcules Pinheiro

Assessoria – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), adquiriu mais 23 compartimentos de cela a serem instalados em viaturas da Polícia Militar. Os equipamentos foram descarregados nesta segunda-feira, 14, na Divisão de Manutenção de Veículos (DMV), onde será dado o início ao processo de instalação.

As cabines são destinadas ao transporte de presos e tem capacidade para acomodação de até seis pessoas. A aquisição é fruto de uma parceria junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que destina recursos oriundos de valores arrecadados por infrações de trânsito, a serem aplicados na Segurança Pública do Estado. No total foram investidos mais de R$342 mil.

“São equipamentos que otimizam a atividade do profissional, promovendo segurança no deslocamento do preso até uma unidade policial, oferecendo ainda um transporte mais humanizado, obedecendo aos preceitos lei. Nosso objetivo é equiparar nossas polícias e dar a elas condições de trabalho para que possam atuar com eficiência nas ações de combate ao crime”, destacou o secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos.

Está é a segunda aquisição feita em menos de um ano pela gestão da pasta. Em 2020, foram entregues outros 20 compartimentos de cela, gerando um investimento de mais de R$ 297 mil em viaturas da Polícia Militar. Outra novidade é que até o mês de julho, 32 caminhonetes já adaptadas para o transporte de presos deverão ser locadas para uso das forças de segurança. Este número, somado as demais aquisições, deverá suprir a atual necessidade de viaturas que precisam ser utilizadas para este fim.

“São investimentos importantes que com certeza vão dar uma dinamizada no trabalho da Polícia Militar, principalmente nas viaturas do interior, para onde vamos direcionar parte desses compartimentos. Veículos bem equipados garantem proteção aos nossos profissionais que atuam diretamente nas ruas, também ao próprio preso e ainda a possíveis vítimas. As instalações serão feitas já na próxima quarta-feira, 16, e só temos a agradecer pelo investimento direcionado a nossa instituição”, disse Paulo César Gomes, comandante geral da Polícia Militar do Acre.

Paulo César Gomes agradece os investimentos – Foto: Diego Gurgel/Secom.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Seringal urbano – Localizado no bairro Seis de Agosto, região central de Rio Branco, o Parque Capitão Ciríaco é o único seringal urbano do mundo. Pertenceu ao capitão Ciríaco Joaquim de Almeida, que esteve envolvido no movimento político conhecido como Revolução Acreana (1899 – 1903). Por seu valor histórico e ambiental, o espaço foi transformado em atração turística de Rio Branco em agosto de 1994.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.