O deputado federal Leo de Brito (PT) declarou ao jornalista Itaan Arruda, no programa A Voz do Povo, na Rádio Cidade que, “Conversei com os prefeitos do PT e nenhum deles disse que vai deixar o partido; com a prefeita Fernanda conversei aqui mesmo em Brasília e ela me garantiu que não vai sair; o que acontece é que os prefeitos têm um relação institucional com o governo; o que o governador Gladson Cameli diz não se escreve”.

Segundo ele, Fernanda Hassem é de sua geração de petistas. “Eu mesmo tenho uma relação institucional com o governador, não significa que eu deixe o PT”, observou.

Disse que os prefeitos Isaque Lima (Assis Brasil) e o professor Jerry Correia, ambos do PT, negam veementemente que vão mudar de sigla.

A resposta de Leo ao questionamento de Itaan Arruda se deve ao fato de o governador Gladson Cameli (Progressista) ter declarado em entrevista ao programa Boa Conversa, do ac24horas,que Isaac Lima mudaria para o PP, Fernanda Hassem e Jerry iriam para um partido que vão apoiar a sua reeleição.

