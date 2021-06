Na manhã desta terça-feira, 15, o deputado estadual e médico infectologista Jenilson Leite, assinou em apoio o Manifesto “Acre: Vacina para todos, já!”, uma iniciativa do Instituto Ecumênico Fé e Política do Acre. O ato de assinatura aconteceu na sede da Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco.

O manifesto, que foi escrito por diversas entidades institucionais e religiosas, é uma atitude para aquisição de mais vacinas para a população acreana e a criação de campanhas de conscientização, combate às notícias falsas e incentivando as pessoas pela necessidade da vacinação.

“Este é um ato histórico, onde várias instituições religiosas estão unidas com um só propósito, uma só voz, que é vacina para todos, pois é com a vacina que vamos ter um futuro melhor e a reconstrução da nossa sociedade “, disse o deputado. Jenilson ainda disse que o lançamento do manifesto é uma mensagem aos Governos.

“A mensagem que este ato traz, para além de ser histórico, é a mensagens para que o Governo Federal e Estadual tragam mais vacinas para a população acreana. No atual ciclo que estamos hoje, poderemos levar até 3 anos para vacinar toda a população do Acre”, finaliza.

