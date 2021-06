Foram convocados mais de 700 novos policiais nos últimos dois anos de gestão – Foto: Assessoria PMAC

Assessoria – Mesmo em um período pandêmico em que todas as atenções estão voltadas em resolver os problemas causados pela Covid-19, a Segurança foi um dos setores da Administração Pública que mais recebeu investimentos do governo do Acre, em pouco mais de dois anos de gestão.

Só na contratação de novos profissionais, foram cinco convocações para cargos efetivos, totalizando mais de 700 homens e mulheres, distribuídos entre as instituições Polícia Militar e Polícia Civil. Um reforço jamais visto na segurança pública, reflexo de um compromisso e respeito com a sociedade acreana.

“Não esperávamos uma pandemia e tivemos que reformular todo o planejamento de gestão. Mesmo com todos os desafios, não deixamos de priorizar um dos setores mais sensíveis que é Segurança Pública. Sabemos que as contratações ainda não são suficientes pra preencher o efetivo ideal de cada instituição, porém, estamos trabalhando para em breve, poder fazer novas convocações”, destacou o governador Gladson Cameli.

Em números, foram contratados nos últimos dois anos 240 policiais militares, 256 policiais civis, entre delegados, agentes, escrivães e auxiliares de necropsia. Mais 15 novos peritos e três médicos legistas. A última convocação foi realizada em março deste ano, quando o governador autorizou o chamamento de mais 200 candidatos em cadastro de reserva do último concurso realizado para a Polícia Militar.

O curso de formação dos aprovados está previsto para acontecer no segundo semestre deste ano e os novos alunos já foram chamados neste mês de junho para a abertura do processo de matrícula, junto ao Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps).

“Diante do nosso efetivo atual, recebemos esse reforço com muita satisfação. Se tudo ocorrer como programado, esperamos contar com esses profissionais já capacitados em abril de 2022.

É com certeza um ganho para nossa instituição que tanto carece de efetivo e para a população que precisa da segurança pública”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, Paulo César Gomes.

Para o secretário da pasta, Paulo Cézar Rocha dos Santos, estruturar as forças de segurança é a garantia de bons resultados e os reflexos já podem ser sentidos pela população. “Mesmo diante de uma pandemia, com crises econômicas e de saúde, o Estado não deixou de responder aos anseios da população acreana. Ainda temos muito o que avançar, mas acreditamos que estamos no caminho certo”, finalizou.

