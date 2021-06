E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Pedindo por melhorias tanto no quadro de profissionais com novas contratações, como na estrutura dos hospitais, os sindicatos ligados à Saúde do Acre fazem uma paralisação. O ato iniciou com uma carreata que saiu da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) e seguiu até o Centro de Rio Branco, com concentração em frente ao Palácio do Governo, com cartazes e cruzes e também fizeram discursos.

