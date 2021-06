O general Carlos Alberto dos Santos Cruz defendeu a investigação dos diálogos impróprios do ex-secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, em que ele discutiu com o blogueiro Allan dos Santos, integrante do gabinete do ódio bolsonarista, formas de favorecer a “mídia amiga”, no rateio de verbas publicitárias.

“Isso aí aconteceu nas sombras, fora do ambiente de trabalho, até porque o próprio Allan dos Santos nunca foi funcionário público, nunca trabalhou na Secom, nunca trabalhou na Segov, nunca trabalhou no governo.

Assuntos de serviço desse tipo nem poderiam ser tratados com uma pessoa que nem é do ambiente de trabalho. Então, é uma conversa absolutamente esdrúxula”, disse o general, segundo reporta a jornalista Melissa Duarte , no Globo.

“Se tem alguma irregularidade, tem que dar continuidade à atividade policial de investigação, para definir responsabilidades. Eu não vou entrar em consideração porque isso aí tem que ser avaliado pela polícia. (…) É uma conversa completamente desqualificada, porque ele está tratando nas sombras de um assunto com uma pessoa que não faz parte da administração pública. Tudo isso aí, todo esse conjunto de coisas, tem que ser tratado no âmbito legal”, declarou o militar.

