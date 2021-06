O Prefeito Jailson Amorim, esteve reunido com a Equipe do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Superintendência Regional do Incra do Acre, juntamente com o Sindicato dos trabalhadores Rurais de Rodrigues Alves.

Para tratar dos seguintes assuntos: créditos fomento e fomenta mulher, crédito moradia e títulos definitivos de Áreas de Terras.

O encontro aconteceu no Auditório da Escola Francisco Braga de Souza, e contou com a presença dos Assentados do Projeto 13 de Maio, e presidentes de todos os projetos de assentamentos do município.

O Prefeito Jailson Amorim, finalizou o encontro assinando o Acordo de Cooperação Técnica com a Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Pedindo por melhorias tanto no quadro de profissionais com novas contratações, como na estrutura dos hospitais, os sindicatos ligados à Saúde do Acre fazem uma paralisação. O ato iniciou com uma carreata que saiu da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) e seguiu até o Centro de Rio Branco, com concentração em frente ao Palácio do Governo, com cartazes e cruzes e também fizeram discursos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.